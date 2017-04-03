Как за 5 минут превратить телефон в веб-камеру: 3 простых способа

Современный человек давно привык к тому, что смартфон является многофункциональным устройством, с помощью которого можно решить самый широкий спектр задач. Но о некоторых возможностях своего мобильного гаджета пользователь может даже и не догадываться. Например, в ситуации, когда требуется веб-камера для видеосвязи, ее можно заменить камерой телефона на Android.

Превращение телефона в веб-камеру пригодится в случае, если нужно:

Сделать срочный видеовызов по Скайпу, но под рукой нет стандартной камеры, или она сломана;

Установить дополнительную веб-камеру для интернет-трансляции;

Создать удаленное наблюдение с помощью телефона.

В качестве веб-камеры можно использовать даже телефон, у которого разбит экран. Главное, чтобы в рабочем состоянии был модуль фронтальной или основной камеры. Для разных способов подключения телефона вам потребуется:

USB-кабель;

Точка доступа Wi-Fi;

Программы для сопряжения телефона и компьютера или ноутбука.

Способ 1. Как использовать телефон в качестве веб-камеры через USB

Подключить смартфон как веб-камеру к ПК или ноутбуку можно через обычный USB-кабель. Вам понадобится определенный софт для настройки видеосвязи. Самым популярным и удобным является Андроид-приложение DroidCam Wireless Webcam, которое можно бесплатно скачать в цифровом магазине Google Play. Также необходимо установить на ПК программу DroidCam.

Данное программное обеспечение будет работать в связке: Android-приложение настроит телефон в качестве веб-камеры, а программа для ПК будет принимать и обрабатывать сигнал с мобильного устройства.

Рассмотрим пошаговую настройку телефона:

Установите приложение DroidCam Wireless Webcam на смартфон; Откройте в браузере страницу http://www.dev47apps.com/, скачайте дистрибутив и установите на свой компьютер или ноутбук; Включите в телефоне режим для разработчиков. О том, как это сделать, можно прочитать в нашей статье «10 самых полезных скрытых функций Андроида»; Запустите функцию «Отладка по USB». Для этого в настройках телефона выберет пункт меню «Для разработчиков» и нажмите кнопку в соответствующем пункте.

Запустите приложение DroidCam Wireless Webcam; Подключите смартфон к компьютеру через USB-кабель; Запустите клиент DroidCam на компьютере; Нажмите на кнопку соединения через USB; Поставьте галочки в чек-боксах Audio и Video; Нажмите на кнопку Start.

На экране клиента появится изображение с камеры телефона. В настройках приложения DroidCam Wireless Webcam можно выбрать фронтальную камеру в качестве основной для подключения, а также назначить микрофон телефона для захвата звука.

Способ 2. Как использовать телефон в качестве веб-камеры через Wi-Fi

Программа DroidCam Wireless Webcam позволяет настроить телефон в качестве веб-камеры через Wi-Fi соединение. Для этого выполните пункты 1 и 2 из вышеуказанной инструкции. Затем пройдите следующие шаги:

Запустите Wi-Fi в своем телефоне; Откройте приложение DroidCam Wireless Webcam; Откройте программу DroidCam на ПК; Нажмите на кнопку соединения по Wi-Fi; В строке Device IP вбейте номер, который отобразится на главном экране Android-приложения в пункте WiFi IP; Поставьте галочки в чек-боксах Audio и Video; Нажмите Srart.

После этого приложение захватит видеосигнал с камеры телефона и передаст его через клиент на компьютер. Бесплатная версия приложения лишь соединяет телефон и ПК, а также содержит рекламу. Платное приложение DroidCam не показывает рекламные баннеры и позволяет настроить видео: выставить контрастность и яркость, поменять разрешение и так далее.

Обратите внимание!В Интернете можно найти немало рекомендаций по приложениям, которые позволяют использовать телефон как веб-камеру. Второй по популярности программой является Android-приложение USB Webcam. Оно должно работать аналогично утилите DroidCam, то есть нужно скачать приложение на смартфон и программу для ПК с официального сайта. Проблема в том, что, хоть приложение до сих пор доступно в Google Play, офсайт разработчика клиента прекратил свое существование, а скачивать дистрибутив со стороннего источника чревато занесением на ваш компьютер опасного вируса.

Способ 3. Превращаем смартфон в IP-камеру для удаленного видеонаблюдения

Данный способ подойдет тем, кто не хочет ограничивать себя длиной кабеля USB или зоной приема домашнего Wi-Fi сигнала. Сделать смартфон веб-камерой, находясь при этом хоть на другом конце города можно с помощью Android-приложения IP Webcam, которое бесплатно скачивается из магазина Google Play. Для вывода видеосигнала с телефона на ПК или в Скайп потребуется специальный адаптер, который скачивается с официального сайта.

Для настройки телефона в качестве веб-камеры нужно:

Установить приложение на смартфон; Установить адаптер на компьютер; Настроить в приложении камеру для видеозахвата; Выставить разрешение и качество видео; Изменить дополнительные настройки: ориентацию видео, режим фокуса и вспышки, баланс белого, цветовой эффект и так далее; Выбрать в приложении пункт «Начать трансляцию».

Далее у пользователя есть три доступных способа посмотреть трансляцию с камеры смартфона:

Через браузер;

Через плеер VLC;

Через Skype.

Для просмотра видео в браузере вбейте в поисковую строку IP-адрес и порт устройства. Данную информацию можно узнать, нажав в приложении кнопку «Как мне подключиться». Укажите, что подключаетесь напрямую и выберете способ соединения: через мобильную сеть или Wi-Fi. Во всплывающем окне приложение сообщит нужный номер, например, 192.168.0.39:8080. Далее на странице видеотрансляции выберете режим просмотра и прослушивания.

Плеер VLC можно скачать на официальном сайте. Далее:

Установите дистрибутив;

Откройте плеер;

В верхнем меню выберете пункт «Медиа»;

Нажмите «Открыть URL»;

Вбейте строку с адресом, который указан в приложении и добавьте слово videofeed, например, так: http://192.168.0.39:8080/videofeed;

Нажмите «Воспроизвести».

Для подключения трансляции в Skype:

Откройте программу-адаптер;

Вбейте адрес, аналогичный тому, который использовался для плеера VLC;

Укажите разрешение 320х240 (если сигнал не подключится, увеличьте разрешение на следующую ступень, например 640х480);

Нажмите «Применить»;

В Скайпе откройте Настройки видео;

В селекте «Выбрать веб-камеру» укажите MJPEG Camera.

От DroidCam Wireless Webcam приложение IP Webcam отличается расширенным функционалом и более простым подключением, которое не требует установки дополнительных драйверов вашего телефона.

Изучая способы, с помощью которых телефон можно сделать веб-камерой, мы использовали модель гаджета от компании Fly.

Почему Fly

С 2003 года британская компания Fly является стабильным производителем качественных смартфонов, в которых инженеры стараются учитывать все требования современных пользователей. Основной упор компания делает на создание бюджетных смартфонов, которые не уступают по качеству моделям средней ценовой категории. Даже в гаджете за 7-8 тысяч рублей пользователь найдет мощный 4-ядерный процессор, емкий аккумулятор, отличную камера, качественный IPS-экран, и все то в обрамлении стильного дизайна.

В веб-камеру мы на некоторое время превратили смартфон Fly CIrrus 9. Поскольку тестирование заняло довольно много времени нам понадобился гаджет с емким аккумулятором, большим экраном, модулем высокоскоростного интернета и шустрым процессором. И смартфон Cirrus 9 подошел по каждому пункту. На большом 5,5-дюймовом IPS-экране было очень удобно управлять настройками приложений и изучать инструкции по управлению программами. Мощный 4-ядерный процессор на 1,25 ГГц обеспечивал стабильную работу системы во время скачивания и запуска нескольких апплетов одновременно. Модуль 4G LTE позволял моментально загружать самое объемное приложение, а емкий аккумулятор на 2800 мАч все это время держал смартфон в состоянии полной боевой готовности.

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