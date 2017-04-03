Как за 5 минут превратить телефон в веб-камеру: 3 простых способа
Современный человек давно привык к тому, что смартфон является многофункциональным устройством, с помощью которого можно решить самый широкий спектр задач. Но о некоторых возможностях своего мобильного гаджета пользователь может даже и не догадываться. Например, в ситуации, когда требуется веб-камера для видеосвязи, ее можно заменить камерой телефона на Android.
Превращение телефона в веб-камеру пригодится в случае, если нужно:
- Сделать срочный видеовызов по Скайпу, но под рукой нет стандартной камеры, или она сломана;
- Установить дополнительную веб-камеру для интернет-трансляции;
- Создать удаленное наблюдение с помощью телефона.
В качестве веб-камеры можно использовать даже телефон, у которого разбит экран. Главное, чтобы в рабочем состоянии был модуль фронтальной или основной камеры. Для разных способов подключения телефона вам потребуется:
- USB-кабель;
- Точка доступа Wi-Fi;
- Программы для сопряжения телефона и компьютера или ноутбука.
Способ 1. Как использовать телефон в качестве веб-камеры через USB
Подключить смартфон как веб-камеру к ПК или ноутбуку можно через обычный USB-кабель. Вам понадобится определенный софт для настройки видеосвязи. Самым популярным и удобным является Андроид-приложение DroidCam Wireless Webcam, которое можно бесплатно скачать в цифровом магазине Google Play. Также необходимо установить на ПК программу DroidCam.
Данное программное обеспечение будет работать в связке: Android-приложение настроит телефон в качестве веб-камеры, а программа для ПК будет принимать и обрабатывать сигнал с мобильного устройства.
Рассмотрим пошаговую настройку телефона:
- Установите приложение DroidCam Wireless Webcam на смартфон;
- Откройте в браузере страницу http://www.dev47apps.com/, скачайте дистрибутив и установите на свой компьютер или ноутбук;
- Включите в телефоне режим для разработчиков. О том, как это сделать, можно прочитать в нашей статье «10 самых полезных скрытых функций Андроида»;
- Запустите функцию «Отладка по USB». Для этого в настройках телефона выберет пункт меню «Для разработчиков» и нажмите кнопку в соответствующем пункте.
- Запустите приложение DroidCam Wireless Webcam;
- Подключите смартфон к компьютеру через USB-кабель;
- Запустите клиент DroidCam на компьютере;
- Нажмите на кнопку соединения через USB;
- Поставьте галочки в чек-боксах Audio и Video;
- Нажмите на кнопку Start.
На экране клиента появится изображение с камеры телефона. В настройках приложения DroidCam Wireless Webcam можно выбрать фронтальную камеру в качестве основной для подключения, а также назначить микрофон телефона для захвата звука.
Способ 2. Как использовать телефон в качестве веб-камеры через Wi-Fi
Программа DroidCam Wireless Webcam позволяет настроить телефон в качестве веб-камеры через Wi-Fi соединение. Для этого выполните пункты 1 и 2 из вышеуказанной инструкции. Затем пройдите следующие шаги:
- Запустите Wi-Fi в своем телефоне;
- Откройте приложение DroidCam Wireless Webcam;
- Откройте программу DroidCam на ПК;
- Нажмите на кнопку соединения по Wi-Fi;
- В строке Device IP вбейте номер, который отобразится на главном экране Android-приложения в пункте WiFi IP;
- Поставьте галочки в чек-боксах Audio и Video;
- Нажмите Srart.
После этого приложение захватит видеосигнал с камеры телефона и передаст его через клиент на компьютер. Бесплатная версия приложения лишь соединяет телефон и ПК, а также содержит рекламу. Платное приложение DroidCam не показывает рекламные баннеры и позволяет настроить видео: выставить контрастность и яркость, поменять разрешение и так далее.
Обратите внимание!В Интернете можно найти немало рекомендаций по приложениям, которые позволяют использовать телефон как веб-камеру. Второй по популярности программой является Android-приложение USB Webcam. Оно должно работать аналогично утилите DroidCam, то есть нужно скачать приложение на смартфон и программу для ПК с официального сайта. Проблема в том, что, хоть приложение до сих пор доступно в Google Play, офсайт разработчика клиента прекратил свое существование, а скачивать дистрибутив со стороннего источника чревато занесением на ваш компьютер опасного вируса.
Способ 3. Превращаем смартфон в IP-камеру для удаленного видеонаблюдения
Данный способ подойдет тем, кто не хочет ограничивать себя длиной кабеля USB или зоной приема домашнего Wi-Fi сигнала. Сделать смартфон веб-камерой, находясь при этом хоть на другом конце города можно с помощью Android-приложения IP Webcam, которое бесплатно скачивается из магазина Google Play. Для вывода видеосигнала с телефона на ПК или в Скайп потребуется специальный адаптер, который скачивается с официального сайта.
Для настройки телефона в качестве веб-камеры нужно:
- Установить приложение на смартфон;
- Установить адаптер на компьютер;
- Настроить в приложении камеру для видеозахвата;
- Выставить разрешение и качество видео;
- Изменить дополнительные настройки: ориентацию видео, режим фокуса и вспышки, баланс белого, цветовой эффект и так далее;
- Выбрать в приложении пункт «Начать трансляцию».
Далее у пользователя есть три доступных способа посмотреть трансляцию с камеры смартфона:
- Через браузер;
- Через плеер VLC;
- Через Skype.
Для просмотра видео в браузере вбейте в поисковую строку IP-адрес и порт устройства. Данную информацию можно узнать, нажав в приложении кнопку «Как мне подключиться». Укажите, что подключаетесь напрямую и выберете способ соединения: через мобильную сеть или Wi-Fi. Во всплывающем окне приложение сообщит нужный номер, например, 192.168.0.39:8080. Далее на странице видеотрансляции выберете режим просмотра и прослушивания.
Плеер VLC можно скачать на официальном сайте. Далее:
- Установите дистрибутив;
- Откройте плеер;
- В верхнем меню выберете пункт «Медиа»;
- Нажмите «Открыть URL»;
- Вбейте строку с адресом, который указан в приложении и добавьте слово videofeed, например, так: http://192.168.0.39:8080/videofeed;
- Нажмите «Воспроизвести».
Для подключения трансляции в Skype:
- Откройте программу-адаптер;
- Вбейте адрес, аналогичный тому, который использовался для плеера VLC;
- Укажите разрешение 320х240 (если сигнал не подключится, увеличьте разрешение на следующую ступень, например 640х480);
- Нажмите «Применить»;
- В Скайпе откройте Настройки видео;
- В селекте «Выбрать веб-камеру» укажите MJPEG Camera.
От DroidCam Wireless Webcam приложение IP Webcam отличается расширенным функционалом и более простым подключением, которое не требует установки дополнительных драйверов вашего телефона.
Изучая способы, с помощью которых телефон можно сделать веб-камерой, мы использовали модель гаджета от компании Fly.
Почему Fly
С 2003 года британская компания Fly является стабильным производителем качественных смартфонов, в которых инженеры стараются учитывать все требования современных пользователей. Основной упор компания делает на создание бюджетных смартфонов, которые не уступают по качеству моделям средней ценовой категории. Даже в гаджете за 7-8 тысяч рублей пользователь найдет мощный 4-ядерный процессор, емкий аккумулятор, отличную камера, качественный IPS-экран, и все то в обрамлении стильного дизайна.
В веб-камеру мы на некоторое время превратили смартфон Fly CIrrus 9. Поскольку тестирование заняло довольно много времени нам понадобился гаджет с емким аккумулятором, большим экраном, модулем высокоскоростного интернета и шустрым процессором. И смартфон Cirrus 9 подошел по каждому пункту. На большом 5,5-дюймовом IPS-экране было очень удобно управлять настройками приложений и изучать инструкции по управлению программами. Мощный 4-ядерный процессор на 1,25 ГГц обеспечивал стабильную работу системы во время скачивания и запуска нескольких апплетов одновременно. Модуль 4G LTE позволял моментально загружать самое объемное приложение, а емкий аккумулятор на 2800 мАч все это время держал смартфон в состоянии полной боевой готовности.
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